شكرا لقرائتكم أحمد أيوب يبدأ مهمته مع المنتخب بزيارة الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ودخل أيوب ملعب التتش وحرص على مصافحة لاعبي الفريق والجهاز الفني للفريق الذين احتفوا به وقدموا التهنئة له على منصبه فى جهاز الفراعنة الجديد . وقال أيوب انه حضر للنادي من أجل مصافحة لاعبي الفريق وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة مؤكدا انه سعيد بالانضمام لجهاز الفراعنة وضم الجهاز الفنى لمنتخب مصر كلاً من: - طارق مصطفى وأحمد أيوب (مدرب عام) - سيد معوض (مدرب مساعد) Advertisements - أيمن طاهر (مدرب حراس مرمى) - أنيس الشعلالى (معد بدني) - محمد بركات (مدير المنتخب) - الطبيب محمد أبو العلا (الجهاز الطبى) - شادى الجيلانى (منسق إعلامى)

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