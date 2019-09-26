شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: اتحاد الكرة المسئول عن حل أزمة ملعب مباراة الزمالك ضد جينيراسيون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الزمالك ضد جينيراسيونأوضح أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادى الزمالك إن اتحاد الكرة هو المنوط بحل أزمة ملعب مواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، بعد تمسك مسئولى النادى السنغالى بإقامة اللقاء يوم السبت المقبل، على استاد بتروسبورت، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا.
واكد المشرف على الكرة بالزمالك لـ"الخليج 365"، إن النادى الأبيض حدد فى بداية الموسم 3 ملاعب لاستضافة مبارياته هم استاد القاهرة وبتروسبورت وبرج العرب وفوجئ بغلق ستاد القاهرة لفترة ثم لم يتثنى الحصول على موافقة بحضور الجماهير لدعم الفريق فى ستاد بتروسبورت لذلك سيأتى دور اتحاد الكرة فى التنسيق مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بشأن نقل المباراة القادمة إلى برج العرب وإقامتها يوم الأحد القادم فهو المنوط بذلك لحل المسألة -وفقا لما أوضحه المشرف على الكرة بالزمالك-.
وقال المشرف على الكرة بالزمالك بشأن أزمة حجز الفريق السنغالى، تذاكر العودة عقب لقاء السبت مباشرة، قائلاً:"لدينا رسالة من الفريق السنغالى بأنه قد حجز العودة يوم 1 أكتوبر".
بالذكر أن جينيراسيون فوت السنغالى يرفض حتى الآن نقل المباراة إلى برج العرب ويتمسك بإقامة اللقاء فى بتروسبورت ويتواصل معه مسئولى الزمالك لحل المسألة كما ينتظر مسئولى الأبيض تواصل مسئولى اتحاد الكرة مع الكاف للتنسيق بشأن نقل اللقاء.
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