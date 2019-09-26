شكرا لقرائتكم ميودراج يسيتش: الإسماعيلي لن يتكتل دفاعيا في مباراة أهلى بنى غازى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه الصربى “ميودراج يسيتش” المدير الفني للإسماعيلى رسالة صريحة بأن فريقه لن يتكتل دفاعيا في مباراة أهلى بنى غازى بإياب دور الــ32 ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

وقال يسيتش في مؤتمر صحفي اليوم الخميس بحضور قائد الفريق باهر المحمدى والمدرب المساعد سيرديان : “سياسة وفلسفة الإسماعيلى لا تعرف الدفاع، لن نتكتل أمام مرمانا حفاظا على فارق تفوقنا ، بل نسعى للفوز أو تحقيق نتيجة إيجابية”.

وتابع مدرب الإسماعيلى:”جميع اللاعبين المسافرين إلى تونس جاهزون لخوض اللقاء، وبحالة فنية وبدنية جيدة ويتدربون بجدية لانتزاع بطاقة التأهل لدور الــ16″.

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وأتم حديثه :”أعلم جيدا أن مباراة الغد ستكون صعبة وقوية؛ لأنها ستكون أمام منافس قوي وعنيد، خاصة حينما يلعب وسط جماهيره ، لكن فريقنا يملك مقومات الفوز والعودة لمصر بتأشيرة الصعود"

وكانت مباراة الذهاب التى أٌقيمت على استاد الإسماعيلية انتهت بفوز الدراويش بأربعة أهداف مقابل هدفين، ويكفى للدراويش التعادل فى تونس أو حتى الخسارة بهدف نظيف من أجل حسم التأهل لدور الــ16 بالبطولة.

وتقام مباراة الإسماعيلى وأهلى بنى غازى الليبى بتونس نظرا لعدم استقرار الأوضاع الأمنية فى ليبيا، وقام الاتحاد العربى لكرة القدم بتعيين الحكم الدولى التونسى هيثم قيراط لإدارة مباراة أهلى بنغازى الليبى مع الإسماعيلى، ويعاون الدولى التونسى كل من فوزى الجريدى ومحمد بكير، فيما سيكون سليم بلخواص حكما رابعا بجانب رضا كريم.