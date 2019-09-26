شكرا لقرائتكم بركات: أتعهد بعودة الانضباط لصفوف المنتخب.. ولائحة عقوبات للخارجين عن النص... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شدد محمد بركات مدير المنتخب الوطنى على أنه سيعمل على عودة الالتزام لجنبات صفوف الفريق القومي، خلال الفترة المقبلة كاشفاً أنه لم يعلم حتى الآن قيمة راتبه الشهرى.

أشار بركات فى تصريحات خاصة للإعلاميين : "ممنوع تسلل اى فرد لمعسكرات المنتخب وغرف اللاعبين وأتعهد بعودة الالتزام والانضباط وكذلك على اللاعبين أن يكونوا ملتزمين داخل المعسكر، ويعرفوا قيمة منتخب مصر جيدا لأن هذا أهم أسباب النجاح".

كشف بركات أنه سيتم وضع لائحة داخلية للمنتخب لفرض الانضباط وإقرار الثواب والعقاب فى حالة خروج أى لاعب عن النص حتى يعود الالتزام للفراعنة.

وعن قيمة راتبه مع منتخب مصر علق محمد بركات قائلا : " والله ما اعرف انا مرتبى كام فى المنتخب حتى الآن".

وضم الجهاز الفنى لمنتخب مصر كلا من:

- طارق مصطفى وأحمد أيوب (مدرب عام(

- سيد معوض (مدرب مساعد(

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- أيمن طاهر (مدرب حراس مرمى(

- أنيس الشعلالى (معد بدني(

- محمد بركات (مدير المنتخب(

- الطبيب محمد أبو العلا (الجهاز الطبى(

- شادى الجيلانى (منسق إعلامى(

ويعد "الزئبقى" محمد بركات أحد أهم لاعبى الكرة المصرية فى العشرين عاماً الأخيرة، ويحظى بشعبية كبيرة بعدما ساهم فى فوز مصر بكأس أمم أفريقيا لعام 2006، كما ساهم فى فوز الأهلى ببطولة دورى أبطال أفريقيا 3 مرات، وكأس السوبر الأفريقى 3 مرات أيضاً.

اعتزل بركات اللعب دوليًا عقب فشل منتخب مصر فى التأهل لنهائيات كأس العالم بجنوب أفريقيا 2010، رغم محاولات المدرب الأسبق حسن شحاتة والمدرب الأمريكى السابق بوب برادلى إقناعه بالعودة للمنتخب.