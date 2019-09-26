الزمالك يحدد الوظيفة الجديدة لليونانى أنطونيو...

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وكشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بالزمالك إن الاتفاق مع أنطونيو من البداية على التواجد ضمن الجهاز الفنى للفريق الأول بشكل مؤقت لحين استقدام الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق لمدرب أحمال ضمن جهازه وهو ما حدث فى الأيام الجارية حيث ينتظر ميتشو، فسخ مدرب الأحمال الجديد لعقده مع ناديه الحالى خلال الساعات الجارية والقدوم للانضمام ضمن جهازه خلال الفترة القليلة المقبلة.
وجاءت رؤية قطاع الكرة بالزمالك بتولى أنطونيو، مهمة مدير برنامج اللياقة البدنية فى النادى سواء فى قطاع الناشئين بكرة القدم أو الألعاب الأخرى لكونه متخصص فى تأسيس الرياضيين من الناحية البدنية وهي الوظيفة الأساسية التى كان يشغلها فى وقت سابق باليونان حيث قام بإعداد عددا من الرياضيين فى التنس والإسكواش وبذلك سيكون أنطونيو مشرفا على اللياقة البدنية فى مختلف الألعاب باستثناء الفريق الأول حيث سيستمر ضمن جهاز ميتشو لحين تسليم مهمته لمدرب الأحمال الجديد.
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