شكرا لقرائتكم أيوب: سنقف على مسافة واحدة في اختيار عناصر المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب أحمد أيوب مدرب عام منتخب مصر عن سعادته بالتواجد فى الجهاز الفني للفراعنة ، مؤكداً أن التواجد فى المنتخب شرف لأي مدرب وسعيد بالعمل مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب بعد أن عملنا معاً فى أكثر من نادٍ.

تابع أيوب فى تصريحات صحفية أنه يثق فى الجهاز الفني الحالي على تحقيق آمال وطموحات الكرة المصرية والعودة بالكرة المصرية لمنصات التتويج وحصد البطولات وهذا يتطلب عمل ومجهود شاق فى الفترة المقبلة، وأنه يثق فى اختيارات البدري والجهاز المعاون الذى يضم أفضل العناصر فى الكرة المصرية.

أضاف مدرب منتخب مصر أن هناك متابعة لجميع الأندية المصرية جميع المحترفين ونقف على مسافة واحدة من جميع الأندية لإختيار أفضل اللاعبين بما يحقق طموحات المنتخب.

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عقد ظهر اليوم اتحاد الكرة مؤتمرا صحفيا لتقديم الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، والذى يضم محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفى وأحمد أيوب مدربين وسيد معوض مدرب مساعد وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى.

وتولى حسام البدرى قيادة منتخب مصر الأول لكرة القدم خلفاً للمكسيكى خافيير أجيرى الذى تمت إقالته عقب الهزيمة بهدف دون رد أمام جنوب أفريقيا و الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر.