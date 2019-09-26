شكرا لقرائتكم قمة "ملتهبة" بين النصر وأهلي جدة في "الجوهرة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تتجه الأنظار يوم الجمعة صوب ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" الذي سيحتضن قمة ملتهبة تجمع أهلي جدة أمام النصر، في المرحلة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل الفريقان المباراة بظروفٍ متشابهة وبنقاطٍ متساوية حيث يبحث الأهلي عن مواصلة رحلة التعافي، في حين يتطلع النصر إلى تعويض خسارته المفاجئة والتي كانت على ملعبه أمام الحزم.

ويدخل أهلي جدة المباراة بعد أن بدأ مرحلةً جديدة بقيادة مدربه السعودي المؤقت صالح المحمدي والذي نجح بإعادة الفريق لسكة الانتصارات عقب فوزه على مضيفه الفتح في المرحلة الماضية ليعود مجدداً إلى المنافسة على الصدارة حيث يقع خلف المتصدر الهلال بفارق ثلاث نقاط فقط.

صالح المحمدي مدرب أهلي جدة

ومر الأهلي بمشاكل فنية كبيرة حينما خرج مطلع الموسم من دوري أبطال آسيا على يد الهلال ليتعثر في بداية مشواره بالدوري بالتعادل 1-1 أمام ضيفه العدالة الوافد هذا الموسم لدوري كأس محمد بن سلمان، ليكمل تعثره بالخسارة على أرضه أمام الوحدة لتقرر إدارته إقالة الكرواتي برانكو مدرب الفريق والاستعانة مؤقتاً بالسعودي صالح المحمدي الذي نجح في مهمته الأولى مع فريقه.

ومن المتوقع أن يبدأ المحمدي بالثنائي السوري عمر السومة وزميله لاعب الرأس الأخضر دجانيني تافاريس اللذين سجلا هدفي الفوز على الفتح في المباراة الماضية، في حين سيغيب الثنائي البوسني ألفيس ساريتش وإرفين زوكانوفيتش بسبب الإصابة بالإضافة إلى زميلهم سعيد المولد.

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وفي المقابل يتطلع حامل اللقب النصر إلى استعادة توازنه والعودة مجدداً لسكة الانتصارات لمواصلة رحلة الدفاع عن لقبه لاسيما بعد الأداء الباهت الذي قدمه في آخر 3 مباريات خاضها في الدوري ودوري أبطال آسيا.

وفقد النصر طعم الفوز في آخر ثلاث مباريات حينما تعادل أمام الشباب وخسر بشكل مفاجئ على أرضه أمام الحزم، في حين خسر أيضاً من السد القطري ليغادر دوري أبطال آسيا من الدور ربع النهائي.

فيتوريا مدرب النصر

ويعاني البرتغالي روي فيتوريا الأمرين لا سيما بعد الانتقادات الجماهيرية التي تعرض لها عقب الخسارة أمام الحزم، بالإضافة إلى أنه سيدخل اللقاء بغيابات كبيرة ومؤثرة جداً حيث يتقدم الغائبين البرازيلي جوليانو والنيجيري أحمد موسى.

ولم تتأكد حتى الآن مشاركة المهاجم عبدالفتاح آدم والذي يغيب عن الفريق منذ بداية الموسم بسبب الإصابة حيث ستتضح إمكانية مشاركته من عدمها في آخر تدريب قبل اللقاء.

ومن المتوقع أن يستعين فيتوريا بصانع ألعابه يحيى الشهري الذي سيخوض أول لقاءاته مع الفريق هذا الموسم عقب الإصابة التي أبعدته منذ بداية هذا الموسم بعدما أجرى عملية جراحية بالكتف، بجانب زميله عبدالعزيز الجبرين والذي سيكون على دكة البدلاء.

ويعلم النصراويون أن الخسارة ستفتح باب المشاكل الكبيرة حيث إن الفريق قد يبتعد بفارق 6 نقاط عن المتصدر الهلال، في حين أن الفوز بهذه الظروف سيعطي الفريق دفعةً معنوية كبيرة وسيعيد الثقة بين المدرب والجماهير.