شكرا لقرائتكم قرعة كأس آسيا 2020 تضع السعودية إلى جانب قطر واليابان وسوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوقعت قرعة كأس آسيا تحت 23 عاماً، المنتخب السعودي في المجموعة الثانية إلى جانب قطر واليابان وسوريا، في البطولة التي تستضيفها تايلاند والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وجاءت تايلاند، البلد الذي يستضيف البطولة بين 8 و26 يناير القادم في المجموعة الأولى إلى جانب العراق وأستراليا والبحرين، وفي المجموعة الثالثة منتخب أوزبكستان حامل اللقب والصين وإيران، بالإضافة إلى كوريا الجنوبية، وضمت المجموعة الرابعة منتخبات الإمارات وفيتنام والأردن وكوريا الشمالية.