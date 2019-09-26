شكرا لقرائتكم قرعة كأس آسيا 2020 تضع السعودية إلى جانب قطر واليابان وسوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أوقعت قرعة كأس آسيا تحت 23 عاماً، المنتخب السعودي في المجموعة الثانية إلى جانب قطر واليابان وسوريا، في البطولة التي تستضيفها تايلاند والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.
وجاءت تايلاند، البلد الذي يستضيف البطولة بين 8 و26 يناير القادم في المجموعة الأولى إلى جانب العراق وأستراليا والبحرين، وفي المجموعة الثالثة منتخب أوزبكستان حامل اللقب والصين وإيران، بالإضافة إلى كوريا الجنوبية، وضمت المجموعة الرابعة منتخبات الإمارات وفيتنام والأردن وكوريا الشمالية.
كانت هذه تفاصيل خبر قرعة كأس آسيا 2020 تضع السعودية إلى جانب قطر واليابان وسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.