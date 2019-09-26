شكرا لقرائتكم الشباب واتحاد جدة في مهمة إيقاف نزيف النقاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يبحث فريقا الشباب وضيفه اتحاد جدة عن استعادة نغمة الانتصارات حينما يلتقيان على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في حين يسعى الوحدة لتعميق جراح ضيفه الفتح حينما يستضيفه على ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في المرحلة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة.

ويطمح فريقا الشباب وضيفه اتحاد جدة لإيقاف مسلسل إهدار النقاط والعودة مجدداً لسكة الانتصارات، حينما يلتقيان في مباراة مثيرة.

ويدخل الشباب المباراة بحال أفضل من ضيفه حيث اكتفى الفريق بفوز وحيد كان في المرحلة الأولى على حساب مضيفه الفتح، وتعادل في آخر ثلاث مباريات له بالدوري أمام الفيصلي والنصر سلبياً، وأمام ضمك 1-1.

ويعلم الشباب أن الخسارة ستصعب مهمته في المنافسة مبكراً لاسيما وأنه يبتعد بفارق 4 نقاط عن المتصدر الهلال حيث يحتل المركز السابع برصيد 6 نقاط. ويخوض المواجهة بمعنوياتٍ مرتفعة بعدما وضع قدماً في الدور ثمن النهائي لكأس محمد السادس للأبطال عقب فوزه على مضيفه شبيبة الساورة الجزائري 3-1 يوم الاثنين الماضي.

وفي المقابل ستكون مهمة الاتحاد صعبة للغاية بعد المستويات السيئة التي قدمها الفريق هذا الموسم بقيادة مدربه التشيلي خوسيه سييرا.

وبدأ الاتحاد مشواره في الدوري بفوزٍ مهم على ضيفه الرائد 3-1، إلا أنه خسر في مواجهتين متتاليتين أمام مضيفه ضمك 2-1، وأمام ضيفه الهلال 3-1 في المرحلة السابقة ليبقى في المركز 14 برصيد 3 نقاط، مع تبقي مواجهة مؤجلة له ستكون أمام التعاون يوم الثلاثاء المقبل.

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ويعيش الاتحاد مرحلةً صعبة بقيادة مدربه سييرا الذي يخشى الاقالة لاسيما عقب خروج فريقه من دوري أبطال آسيا على يد مواطنه الهلال حينما تعادل سلبياً على أرضه وخسر مواجهة الاياب في الرياض 3-1 لتفتح الجماهير سهام النقد على المدرب واللاعبين.

لقاء سابق بين الوحدة والفتح

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة يسعى الوحدة لتعميق جراح ضيفه الفتح صاحب النتائج السيئة هذا الموسم.

ونجح الوحدة في تجاوز عثرة البدايات حينما خسر لقاءين متتاليين ليحقق الفريقين انتصارين ثمينين في المرحلتين السابقتين ليصعد الى المركز الثامن برصيد 6 نقاط.

ونجح الأوروغوياني دانييل كارينيو مدرب الوحدة في تحقيق الفوز في أول مباراة له مع الفريق والتي كانت أمام مضيفه الفيحاء في المرحلة السابقة، وكسبها بهدف نظيف.

وفي المقابل يأمل الفتح في إنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد النتائج السيئة التي قدمها الفريق بقيادة مدربه التونسي فتحي الجبال في المراحل الأربع الماضية.

ويتذيل الفتح الترتيب بدون نقاط بعد تلقيه 4 خسائر في المراحل الأربع الماضية والتي كانت أمام ضيفه الشباب 2-1، وضيفه النصر 1-صفر، ومضيفه الفيصلي 3-2، وضيفه أهلي جدة بنتيجة 2-صفر.