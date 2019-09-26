شكرا لقرائتكم مدير تنفيذي في ليفربول: استعدنا القمة بعد اعتزال فيرغسون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال بيتر مور المدير التنفيذي لنادي ليفربول متصدر الدوري الممتاز إن السير أليكس فيرغسون مدرب مانشستر يونايتد السابق وضع اسقاط ليفربول من قمة كرة القدم الانجليزية على رأس أولوياته لكن الفريق المنتمي لمرسيسايد استعاد أمجاده ليفوز بلقبه السادس في كأس أوروبا.

وكان مور يشير إلى تصريح شهير لفيرغسون قال فيه إن "اسقاط ليفربول من عليائه" كان سببا قويا في نجاح مسيرته. وأتبع: عدنا إلى القمة كما يقولون.

وأخفق ليفربول في إضافة أي لقب جديد لألقابه 18 في الدوري الممتاز ويتأخر بلقبين عن يونايتد الذي حصد 13 لقبا تحت قيادة فيرغسون لكن بطل أوروبا أظهر تحسنا مستمرا منذ استحواذ مجموعة فينواي سبورتس المملوكة لجهات أميركية عليه في 2010.

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وتفوق مانشستر سيتي على ليفربول بفارق نقطة واحدة فقط الموسم الماضي ليفوز بالدوري. لكن ليفربول فاز بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة بعد التغلب على توتنهام هوتسبير 2-صفر في النهائي.

وقال مور الذي يشجع ليفربول منذ الصغر وتولى منصبه الحالي في النادي قي 2017 : ما فعلته مجموعة فينواي سبورتس في ليفربول على مدار السنوات التسع الماضية يدخل ضمن المعجزات.

وزاد: حلت المجموعة بالصبر وأنفقت بسخاء وتبنت استراتيجية طويلة الأمد لتحقيق النجاح وأعادت بناء جزء كبير من الملعب من أجل زيادة الايرادات واستعانت بخدمات كلوب واستثمرت لتدعيم الفريق.

واستهل ليفربول الموسم بشكل قوي ويتصدر المسابقة بستة انتصارات من ست مباريات بينما يحتل يونايتد المركز الثامن بثماني نقاط.