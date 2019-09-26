شكرا لقرائتكم كين: توتنهام يعاني من "الإحباط".. يجب قلب الطاولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن الافتقار للخبرة لم يعد عذرا لزملائه الذين يجب عليهم تحمل المسؤولية لتجاوز بداية الموسم المخيبة للآمال.

وودع توتنهام، وصيف ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، كأس رابطة الأندية الإنجليزية بعد الخسارة بركلات الترجيح 4-3 أمام كولتشيستر يونايتد المنتمي للدرجة الرابعة.

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وجاء ذلك بعد الهزيمة 2-1 أمام مستضيفه ليستر سيتي يوم السبت ليكتفي الفريق بتحقيق انتصارين في أول ست مباريات من الدوري كما تعادل 2-2 مع أولمبياكوس في أثينا في افتتاح دور المجموعات بدوري الأبطال.

وأبلغ كين شبكة "سكاي سبورتس" قبل مواجهة ساوثهامبتون يوم السبت: لم نعد عديمي الخبرة كما أننا لسنا شبانا، لا مجال للأعذار الآن. الأمر يعود للاعبين لتحمل المسؤولية، يمكن القول إن الأمر كان محبطا. لا يمكننا إخفاء ذلك. الفوز في مباراتين فقط... ليست المعايير التي وضعناها في الأعوام الماضية. وضعنا أنفسنا في مواقف جيدة هذا الموسم. لم نستطع حسم المباريات أو العثور على وسيلة لتحقيق الفوز كما فعلنا في الماضي.

ويتأخر توتنهام بعشر نقاط عن ليفربول المتصدر لكن كين رفض استبعاد النادي اللندني من سباق المنافسة على اللقب، وقال: لو كنا في يناير أو فبراير لتحدث البعض عن عدم وجود فرصة للفوز به... ليست البداية المثالية لكن حدثت بعض الأمور الغريبة. بالتأكيد لا يمكن اعتبار التعادل خارج أرضنا مع مانشستر سيتي وأرسنال نتيجتين سيئتين لكننا كنا متقدمين 2-صفر على أرسنال ولذلك يبدو التعادل سيئا، لكن هناك العديد من المباريات المتبقية لقلب الأمور بدءا من مواجهة السبت.