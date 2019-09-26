شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يسجل أول أهدافه بالدورى فى شباك الحدود بأقدام تونسية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم وادى دجلة على حرس الحدود بالهدف الأول فى الدقيقة 16 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد حرس الحدود بالمكس، فى الجولة الثانية من منافسات بطولة الدورى الممتاز فى نسخته الجارية 2019 / 2020.
وسجل الهدف الأول لوادى دجلة لاعبه التونسى رفيق كابو، حيث يعد أول أهدافه مع الفريق الدجلاوى كما يعد الهدف الأول لفريقه فى النسخة الحالية من بطولة الدورى بعدما تعرض فريقه للهزيمة فى الجولة الأولى أمام طنطا بنتيجة 1 / 0.
ووافتتح نادى حرس الحدود موسمه الجديد (2019 - 2020) فى مسابقة الدوري بالتعادل الإيجابي أمام المصري البورسعيدي (1-1).
جدير بالذكر أن حرس الحدود أنهى الموسم الماضي فى المركز الثانى عشر برصيد 38 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن بتروجت الذي احتل المركز السادس عشر والمؤدى للهبوط.
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