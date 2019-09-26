شكرا لقرائتكم خبر عن طرح 2000 تذكرة فى مباراة الإسماعيلى مع أهلى بنى غازى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئولو أهلى بنى غازى الليبى أنه سيتم طرح 2000 تذكرة فى مواجهة الإسماعيلى، المقرر لها الرابعة مساء غد الجمعة باستاد مصطفى بن جنات فى المنستير، بإياب دور الــ32 ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

وأضاف مسئولو الفريق الليبى أن التذاكر سيتم طرحها بمنافذ البيع اعتبارا من غد، الجمعة، عند ملعب المباراة منذ الصباح الباكر.

وكانت مباراة الذهاب التى أٌقيمت على استاد الإسماعيلية انتهت بفوز الدراويش بأربعة أهداف مقابل هدفين، ويكفى للدراويش التعادل فى تونس أو حتى الخسارة بهدف نظيف من أجل حسم التأهل لدور الــ16 بالبطولة.

وقرر الاتحاد العربى لكرة القدم تعيين الحكم الدولى التونسى هيثم قيراط لإدارة مباراة أهلى بنغازى الليبى مع الإسماعيلى، ويعاون الدولى التونسى كل من فوزى الجريدى ومحمد بكير، فيما سيكون سليم بلخواص حكما رابعا بجانب رضا كريم.