شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دقيقة حداد على والد طارق العشرى قبل مباراة دجلة والحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقف لاعبو حرس الحدود ووادى دجلة دقيقة حدادا على روح والد طارق العشرى، المدير الفنى لحرس الحدود، قبل بداية المباراة التى تجمع بينهما حاليا على ملعب حرس الحدود بالمكس فى الإسكندرية، فى إطار الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز .

وحرص اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى لوادى دجلة على تقديم العزاء للعشرى قبل انطلاق اللقاء، بعد رحيل والد العشرى منذ يومين.

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وكان نادى حرس الحدود قد افتتح موسمه الجديد (2019 - 2020) فى مسابقة الدوري بالتعادل الإيجابي أمام المصري البورسعيدي (1-1).

جدير بالذكر أن حرس الحدود أنهى الموسم الماضي فى المركز الثانى عشر برصيد 38 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن بتروجت الذى احتل المركز السادس عشر والمؤدى للهبوط.