شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا: أنتظر رد الأطباء الألمان لتحديد برنامج علاجى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مؤمن زكريا، لاعب النادى الأهلي، رد الأطباء فى ألمانيا لتحديد البرنامج العلاجى الذى سيخضع له خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الأطباء طالبوه بالعديد من الفحصوات الطبية والأشعة والتحاليل خلال تواجده فى ألمانيا وهو ما فعله.
وأكد مؤمن زكريا أنه أجرى العديد من التحاليل فى ألمانيا وينتظر رد الأطباء الذى يحسم موقفه بشأن توقيت العودة إلي ألمانيا، موضحاً أنه سيتابع حالته مع الأطباء فى ألمانيا فقط وينتظر التقرير الذى على إثره ستحسم كافة الأمور.
وظهر مؤمن زكريا فى الأهلي ظهر اليوم بعد عودته من ألمانيا خلال الساعات الماضية وخضوعه لفحوصات طبية للاطمئنان على حالته.
وكان مؤمن زكريا قد سافر إلى ألمانيا لبدء جلسات العلاج من العلاج من الإصابة العصبية والنفسية التى تعرض لها مؤخرًا، وأبلغ مسئولو الأهلى مؤمن زكريا بتقديم كامل الدعم من أجل العودة سريعًا إلى الملاعب، وطالبوه بضرورة التروى وعدم الاستعجال فى الشفاء حتى يعود أقوى مما كان.
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