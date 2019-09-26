شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة ينشر خطاب أزمة الزمالك وجينيراسيون السنغالى قبل موقعة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية أزمة قبل مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى المقرر إقامتها الأحد المقبل، فى إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا بملعب برج العرب.

وتمسك بطل السنغال بإقامة لقاء الزمالك السبت المقبل على استاد بتروسبورت، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا وهو ما يتعارض مع رغبة مسئولى الزمالك بإقامة اللقاء يوم الأحد المقبل على استاد برج العرب، بحضور الجماهير البيضاء.

وحصل "سوبر كورة" على صورة من الخطاب المُرسل من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" إلى الفريق السنغالى بشأن موعد اللقاء ومكان إقامته.

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