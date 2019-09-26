شكرا لقرائتكم خبر عن تحدى أجمل سيلفى فى العربية يشعل إنستجرام بين رمضان صبحى والسولية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل عمرو السولية، لاعب وسط النادى الأهلي، فى تحدٍ مع زميله رمضان صبحى، صانع ألعاب القلعة الحمراء، عبر حسابه على موقع إنستجرام فى أجمل صورة يلتقطها كل منهما داخل سيارته.
ونشر السولية صورة على إنستجرام من داخل سيارته وعمل تاج لرمضان صبحى وعلق عليها، "حلوة كده ولا أعملك بلوك".
ورد رمضان صبحى بصورة جديدة أثناء قيادة سيارته وعمل تاج أيضا للسولية وعلق عليها، "لا كده أحلى بكتير".
ويستعد النادي الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، فى المباراة التى تجمع الفريقين فى الثامنة مساء السبت المقبل على ملعب برج العرب بالأسكندرية.
يذكر أن الأهلي كان قد تفوق في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان.
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