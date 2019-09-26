باهر المحمدى: لاعبو الإسماعيلى على قلب رجل واحد لإسعاد الجماهير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد باهر المحمدى، قائد الإسماعيلى، أن فريقه يسعى لتأكيد انتصاره الذى تحقق فى مصر بفوز آخر فى تونس على أهلى بنى غازى، لمواصلة إسعاد جماهير الدراويش .

ويحل الإسماعيلى ضيفا على فريق أهلى بنى غازى الليبى، فى الرابعة مساء غد، الجمعة، فى إياب دور الــ32 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وقال قائد الدراويش، خلال المؤتمر الصحفى للمباراة، "الكل على قلب رجل واحد من أجل تحقيق الفوز أو على الأقل العودة من مصر بالتعادل".

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وأضاف باهر المحمدى، "مباراة الأهلى مهمة وصعبة، والمنافس قوى ويضم عناصر مميزة، لذا فالحضور الجماهيرى المكثف أمر طبيعى ومتوقع، لذا سنحرص على خوض اللقاء بهدوء كبير وتنفيذ تعليمات الجهاز الفنى للدور المقبل بإذن الله".

وكانت مباراة الذهاب التى أٌقيمت على استاد الإسماعيلية انتهت بفوز الدراويش بأربعة أهداف مقابل هدفين، ويكفى الدراويش التعادل فى تونس أو حتى الخسارة بهدف نظيف من أجل حسم التأهل لدور الــ16 بالبطولة.

وتقام مباراة الإسماعيلى وأهلى بنى غازى الليبى بتونس نظرا لعدم استقرار الأوضاع الأمنية فى ليبيا، وقام الاتحاد العربى لكرة القدم بتعيين الحكم الدولى التونسى هيثم قيراط لإدارة مباراة أهلى بنغازى الليبى مع الإسماعيلى، ويعاون الدولى التونسى كل من فوزى الجريدى ومحمد بكير، فيما سيكون سليم بلخواص حكما رابعا بجانب رضا كريم