شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك عن أزمة ملعب بطل السنغال: اتحاد الكرة المنوط بالحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادى الزمالك، أن اتحاد الكرة هو المنوط بحل أزمة ملعب مواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، بعد تمسك مسئولى النادى السنغالى بإقامة اللقاء السبت المقبل على استاد بتروسبورت، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا.

وقال المشرف على الكرة بالزمالك لـ"الخليج 365"، إن النادى الأبيض حدد فى بداية الموسم 3 ملاعب لاستضافة مبارياته، هى استاد القاهرة وبتروسبورت وبرج العرب، وفوجئ بغلق استاد القاهرة لفترة ثم لم يتسن الحصول على موافقة بحضور الجماهير لدعم الفريق فى استاد بتروسبورت، لذا سيأتى دور اتحاد الكرة فى التنسيق مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بشأن نقل المباراة إلى برج العرب وإقامتها الأحد المقبل، فهو المنوط بذلك لحل المسألة، وفقا لما أوضحه المشرف على الكرة بالزمالك.

وأوضح المشرف على الكرة بالزمالك بشأن أزمة حجز الفريق السنغالى تذاكر العودة عقب لقاء السبت مباشرة، قائلاً، "لدينا رسالة من الفريق السنغالى بأنه حجز العودة يوم 1 أكتوبر".

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يذكر أن جينيراسيون فوت السنغالى يرفض، حتى الآن، نقل المباراة إلى برج العرب ويتمسك بإقامتها فى بتروسبورت، ويتواصل معه مسئولو الزمالك لحل المسألة، كما ينتظر مسئولو الأبيض تواصل اتحاد الكرة مع الكاف للتنسيق بشأن نقل اللقاء.