شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، منها تقديم حسام البدرى فى مؤتمر صحفى وعودة مؤمن زكريا إلى القاهرة وكذلك تصعيد هنا جودة للفريق الأول بالأهلى.

مؤمن زكريا يعود إلى القاهرة بعد رحلة علاجية فى ألمانيا

نشر مؤمن زكريا، صانع ألعاب النادى الأهلي، صورة عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام خلال عودته إلى القاهرة قادما من ألمانيا بعد رحلة علاجية.

وحرص مسئولو النادى الأهلى وعدد كبير من لاعبى الفريق على إجراء اتصالات هاتفية خلال الساعات الماضية مع مؤمن زكريا للاطمئان عليه وعلى البرنامج العلاجى الذى سيخضع له.

اتحاد الكرة يعلن جدول مسابقة دورى القسم الثانى كاملا

أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم مواعيد وملاعب مباريات المجموعات الثلاثة للقسم الثانى للموسم بأكمله، حيث تبدأ المسابقة يوم 20 أكتوبر المقبل وتنتهى فى النصف الأول من أبريل 2020 قبل شهر رمضان المعظم، على أن ينتهي الدور الأول فى 31 ديسمبر قبل بدء فترة الانتقال الشتوى التى تستمر طوال شهر يناير، فيما تستأنف المسابقة فى دورها الثاني فى النصف الثانى من يناير.

وبذلك تستفيد جميع الأندية من فترة الانتقالات الشتوية بعد شكواها من عدم الاستفادة بها الموسم الماضي.

عمرو الجانينى يكشف طلب البدرى زيارة حسن شحاتة فى منزله

كشف عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، أن هناك عدة معايير تم على أساسها اختيار حسام البدرى مديرا فنيا للمنتخب الوطنى، مشيرا إلى أن اللجنة تضم الدكتور جمال محمد على، وتم الاستعانة بخبراء فنيين منهم محمود سعد، بالإضافة إلى شيوخ وخبراء اللعبة الموجودين على الساحة، وفى النهاية تم التوصل لاختيار حسام البدرى فهو الشخص المناسب للمرحلة القادمة.

حسام البدرى: حققت حلم تدريب منتخب مصر بعد 32 سنة و"العدل" شعارى فى الاختيار

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أكد حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، أن حلم تدريب الفراعنة هو الهدف الأسمى لكل مدرب فى المحروسة .

وأضاف البدرى، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حالياً لتقديم الجهاز الفنى للفراعنة، "منذ بدأت التدريب عام 1987 وأنا أحلم بتدريب الفراعنة، كنت أسير فى شارع اتحاد الكرة وأنظر للمقر وأدعو الله أن أصل لهذه المكانة المرموقة، فهى مسئولية كبيرة وأتمنى من الله التوفيق والنجاح"

تعرف على موعد وصول طاقم تحكيم مباراة الأهلي وكانو سبورت

يصل طاقم تحكيم مباراة الأهلي وكانو سبورت، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، إلى القاهرة اليوم قادما من بتسوانا، ومن المقرر أن يكون فى استقباله مندوب النادى.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد أسند إدارة مباراة الأهلي وكانو سبورت إلى طاقم تحكيم من بتسوانا مكون من جوشوا بوندو حكم ساحة ويعاونه ميشاك ميدوبى وموجوموتسى موراكيلى، بالإضافة إلى تشيبو موكانى حكما رابعا والإثيوبي سولومون أبيبى مراقبًا للمباراة.

لاعبة المصارعة بعد إيقافها بسبب المنشطات: "السر فى العصير"

كشفت هالة إمبابى، لاعبة منتخب المصارعة التى تم إيقافها من جانب الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، عن تفاصيل وكواليس الساعات التى سبقت سحب العينة منها خلال بطولة العالم التى أقيمت بأستونيا.

وقالت هالة إمبابى، فى تصريحات لليوم السابع، إنها كانت اللاعبة الوحيدة مع منتخب الحرة، وتناولت عصيرا بالفندق أحضره لها محمود حامد مدرب المنتخب، وتناوله كل اللاعبين، ولكن الغريب فى الأمر أنها الوحيدة التى تم سحب عينيات منها دون باقى اللاعبين، وهو أمر مثير للجدل، لأنه من الطبيعى سحب العينات بعد خوض المنافسات، لكنها فوجئت بسحب العينة منها قبل اللعب، وهو ما يثير الشكوك حول احتمالية أن أحدا ما أبلغ عنها.

الأهلى يصعد هنا جودة إلى الفريق الأول لتنس الطاولة

كشف أشرف عبد الفتاح، رئيس جهاز تنس الطاولة بالأهلي، أن هنا جودة لاعبة النادى تحت 12 سنة سيتم تصعيدها إلى الفريق الأول خلال الفترة المقبلة فى منافسات الدورى.

وأشاد عبد الفتاح بالمستوى الذى ظهرت به “هنا” في منافسات بطولة الجمهورية وإحرازها المركز الأول بعد فوزها بنتيجة 3 صفر على فرح عبد العزيز لاعبة نادى الزمالك.