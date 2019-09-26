شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يتفوق على الطلائع فى 25 مواجهة بالدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق إنبى لمواجهة طلائع الجيش فى الثامنة مساء اليوم الخميس على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري العام، فى مواجهة الجريحين، بعدما خسر كلا الفريقين فى الجولة الأولى للمسابقة، إذ سقط الفريق البترولى أمام بيراميدز برباعية دون رد، كما خسر الطلائع من المقاولون العرب بهدف دون رد.

مواجهة اليوم ستكون رقم 26 بين طلائع الجيش وإنبى، ففى المباربات الـ25 الماضية، فاز إنبى 15 مباراة، منها ذهابا وإيابا 4 مرات، مقابل 3 للطلائع، وانتهت 7 مباريات بالتعادل.

الطلائع الموسم قبل الماضي حقق أول فوز له بعد 11 مباراة متتالية، في 8 سنوات بهدف مؤمن إبراهيم.

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فى الموسم الماضي، فاز إنبى ذهابا بثلاثية نظيفة، ثم إيابا بهدف دون رد.