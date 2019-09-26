شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل دجلة والحرس قبل مواجهة المكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى بعد قليل فريق حرس الحدود مع نظيره وادى دجلة على ملعب المكس، فى طار الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز .

وأعلن الجهاز الفنى لكل فريق عن التشكيل الذى يخوض به لقاء اليوم و الذى يقام باستاد المكس بالإسكندرية

أعلن اليونانى تاكيس جونيس مدرب دجلة تشكيل فريقه الذى يضم محمد عبد المنصف، خالد رضا، محمود مرعى، يعقوبو، بودو، محمد رضا، محمد عبد العاطي، أحمد سعيد، عبد الكبير الوادي، رفيق كابو، مروان حمدي.

وبالنسبة لحرس الحدود فاعلن طارق العشرى المدير الفنى قائمة فريقه ، والتى جاء بها أحمد السعدني وحسن مجدي، خالد سامي، محمد عبد الفتاح "تاحا"، عمرو الحلواني، عبد الله جمعة عواض، جاتوش بانوم، مصطفى جمال، علي زهدي، إبراهيما كونيه، أنتوني لوكاسا "توني".

Advertisements