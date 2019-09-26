شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة معجزة تنس الطاولة المصرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجت هنا جودة، لاعبة فريق تنس الطاولة بالنادى الأهلى تحت 12 سنة، بلقب بطولة الجمهورية للسيدات بعد التغلب على فرح عبد العزيز لاعبة فريق طاولة الزمالك ذات الـ 27 عاما، لتكون أول لاعبة تخوض منافسات مع لاعبات أكبر منها سنا، وتتوج بلقب السيدات.

وحققت هنا جودة اللقب ليضاف إلى رصيدها من البطولات التى تم تحقيها خلال السنوات الماضية رغم سنها الصغير.

هنا جودة فى عامها الحادى عشر، وتلعب منافسات تحت 12 سنة، استطاعت التغلب فى منافسات المراحل المختلفة تحت 15 وتحت 18 والسيدات، حتى توجت بلقب بطولة الجمهورية.

نرصد بعض الصور فى حياة اللاعبة.



الاحتفال بهنا



بطلة تنس الطاولة هنا جودة



سيلفى الطبيعة



فرح و الحصان



فى احد البطولات



فى احد المباريات



فى ملاهى الاطفال

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مع رانيا علوانى



مع شعار الاهلى



مع هند صبرى



هنا بطلة الطاولة



هنا جودة خارج صالات الطاولة



هنا جودة



هنا فى المنزل



هنا و البحر



هنا و الخطيب



هنا و الورود



هنا وبورتريه و ميداليات وكؤوس