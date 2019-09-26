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هنا جودة معجزة تنس الطاولة المصرية.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجت هنا جودة، لاعبة فريق تنس الطاولة بالنادى الأهلى تحت 12 سنة، بلقب بطولة الجمهورية للسيدات بعد التغلب على فرح عبد العزيز لاعبة فريق طاولة الزمالك ذات الـ 27 عاما، لتكون أول لاعبة تخوض منافسات مع لاعبات أكبر منها سنا، وتتوج بلقب السيدات.

وحققت هنا جودة اللقب ليضاف إلى رصيدها من البطولات التى تم تحقيها خلال السنوات الماضية رغم سنها الصغير.

هنا جودة فى عامها الحادى عشر، وتلعب منافسات تحت 12 سنة، استطاعت التغلب فى منافسات المراحل المختلفة تحت 15 وتحت 18 والسيدات، حتى توجت بلقب بطولة الجمهورية.

نرصد بعض الصور فى حياة اللاعبة.

الاحتفال بهنا
الاحتفال بهنا

 

بطلة تنس الطاولة هنا جودة
بطلة تنس الطاولة هنا جودة

 

سيلفى الطبيعة
سيلفى الطبيعة

 

فرح و الحصان
فرح و الحصان

 

فى احد البطولات
فى احد البطولات

 

فى احد المباريات
فى احد المباريات

 

فى ملاهى الاطفال
فى ملاهى الاطفال

 

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مع رانيا علوانى
مع رانيا علوانى

 

مع شعار الاهلى
مع شعار الاهلى

 

مع هند صبرى
مع هند صبرى

 

هنا بطلة الطاولة
هنا بطلة الطاولة

 

هنا جودة خارج صالات الطاولة
هنا جودة خارج صالات الطاولة

 

هنا جودة
هنا جودة

 

هنا فى المنزل
هنا فى المنزل

 

هنا و البحر
هنا و البحر

 

هنا و الخطيب
هنا و الخطيب

 

هنا و الورود
هنا و الورود

 

هنا وبورتريه و ميداليات وكؤوس
هنا وبورتريه و ميداليات وكؤوس

 

هنا وتحدى العشر سنوات
هنا وتحدى العشر سنوات

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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