فايلر يوجه رسالتين للشيخ وصالح جمعة بعد استبعادهما من المباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

كشف مصدر بالأهلى،عن تفاصيل الجلسة التي جمعت المدير الفني السويسري رينيه فايلر بثنائي الفريق أحمد الشيخ وصالح جمعة بعد مواصلة استبعادهما من مباراة سموحة التي أقيمت "الاثنين"الماضي في بطولة الدوري الممتاز.

وقال المصدر الذي رفض الكشف غن هويته لمصراوي :" المدرب السويسري أكد للشيخ أن استبعاده من مباراة الزمالك في السوبر ثم سموحة بالدوري لا يٌعني التقليل منه،وإنما جاء بهدف الرغبة في منح لاعبين أخرين فرصة المشاركة في المباريات".

وأضاف "رينيه قال للشيخ بالحرف الواحد، غيابك عن أخر مباراتين ليس بسبب التعنت أومسألة شخصية بيني وبينك،أنت شاركت في مباراة كانو سبورت الغيني طوال الـ90 دقيقة والان جاء الدور علي بعض اللاعبين الاخرين حتي استطيع الحكم علي مستوي الجميع بما أنني مدرب جديد علي الفريق ككل ، ولا أستطيع أن أحدد لك موعدا لمشاركتك في المباريات".

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وتابع المصدر :" فايلر أكد أيضا أن الفريق يضم حاليا أكثر من 30 لاعبا وهو ما يستوجب عليه كمدير فني منح الفرصة للجميع،وطلب من الشيخ الحفاظ علي مستواه ومواصلة الإجتهاد في التدريبات حتي يستطيع العودة من جديد إلي حساباته الفنية".

وأكمل :" المدرب السويسري تحدث مع صالح جمعة بعد استبعاده من الحسابات الفنية وأكد له أن في كل الظروف مطلوب منه اختيار 11 لاعبا أساسياً "

وأنهى المصدر بأن فايلر أعرب عن تفهمه من غضب أى لاعب لاستبعاده ولكنه شدد للثنائي أن المشوار مازال طويلا وكل المطلوب القتال والأداء بشكل قوي ومستمر في التدريبات.