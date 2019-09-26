أول تصريحات مؤمن زكريا بعد العودة من ألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

قال مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي إنه أجرى أشعة وتحاليل خلال زيارته إلى ألمانيا وينتظر رد الأطباء.

وعاد مؤمن زكريا من ألمانيا خلال الساعات الماضية بعد رحلة علاج قصيرة.

وعانى اللاعب من إصابة أبعدته عن الأهلي طوال الشهور الماضية، فيما قال إن إصابته نفسية.

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واختتم زكريا من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" اليوم الخميس: "أجريت أشعة وتحاليل في ألمانيا، أنتظر رد الأطباء والذي سيكون بناءً على نتائج الأشعة لمعرفة الخطوة المقبلة وموعد السفر".