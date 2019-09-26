مصدر لمصراوي: بطل السنغال يرفض مواجهة الزمالك ببرج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365: كشف مصدر من داخل نادي الزمالك، أن مسئولي نادي جينيرسيون فوت السنغالي تمسكوا بإقامة مباراتهم أمام الزمالك على ملعب "بتروسبورت". وكان نادي الزمالك أعلن عن إقامة مباراة الإياب على ملعب "برج العرب" والتي تأتي ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا. Advertisements مراسل الخليج 365 بنادي الزمالك، أفاد أن مسئولي نادي السنغالي تمسكوا بالموعد السابق للمباراة في ظل حجز النادي لفندق إقامة في التجمع الخامس. وأوضح المصدر عن وجود محاولات سابقة من جانب اتحاد الكرة وإدارة الزمالك لحسم الأمر مع الجانب السنغالي في الساعات القليلة المقبلة. مباراة الذهاب انتهت لصالح بطل السنغال بالفوز بهدفين مقابل هدف وحيد، الأمر الذي يجعل الفريق الأبيض مطالب بالفوز بهدف دون رد في لقاء الإياب.

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