البدري 6-1 اتحاد الكرة .. كيف انتصر قائد المنتخب الجديد فى صراع الجهاز المعاون؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

على الرغم من الشكل "التوافقي" لتشكيل الجهاز الفني للمنتخب الأول إلا أن حسام البدري مدرب الفراعنة الجديد انتصرفي صراع الترشحات مستعيناً بأغلب فريقه الفني.

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وأعلن حسام البدري اليوم الخميس، فى المؤتمر الصحفي الذي عقد في أحد فنادق القاهرة عن تشكيل جهازه الفني والذي بأغلبية لفريق عمله والذي جاء مشكلاً من معاونيه في الأهلي وأهلي طرابلس الليبي .

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الانتصار الأول للبدري كان فرض اسم محمد بركات بدلاً من عماد متعب في منصب مدير المنتخب، بسبب علاقاته المتوترة مع مهاجم الأهلي والقرب من الزئبقي ورفيقه سيد معوض.

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البدري استطاع أيضاً منح أحمد أيوب مساعده السابق في الأهلي صلاحيات المدرب العام بالمشاركة مع طارق مصطفي الذي تم اختياره بواسطة اللجنة الخماسية المشكلة لإدارة اتحاد الكرة .

ويأتي سيد معوض اكتشاف البدري في المجال التدريبي والذي قدمه مع الأهلي وأشاد به انتصاراً أخر بعد أن دعم محمد فضل عضو اللجنة عادل مصطفي مساعد أحمد حسام "ميدو" مدرب مصر المقاصة.

أنيس الشعلالي رفيق درب البدري الذى عمل معه في جميع محطاته التدريبية بداية من أهلي طرابلس وحتى بيراميدز تمت الاستعانة به والموافقة عليه خلال الـ 48 ساعة الماضية بعد أن كان يؤدي عمله بشكل طبيعي في الجهاز الفني لبيراميدز .

ضم شادي الجيلاني المنسق الإعلامي والأقدم من بين مساعديه في العمل معه انتصاراً أخر للبدري فعلى الرغم من تعيين متحدث إعلامي باسم المنتخب إلا أن البدري نجح في ضم الجيلاني وألمح إلي دوره في المؤتمر الصحفي عندما تحدث عن أهمية مساندة وسائل الإعلام.

الانتصار الأخير للبدري في صراع الجهاز المعاون كان ابعاد الحضري الذي كان يحظى بدعم هاني أبو ريدة من منصب مدرب حراس المرمى مقابل الموافقة على عدم تعيين طارق سليمان ليذهب المنصب إلي أيمن طاهر.