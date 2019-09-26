مؤمن زكريا يعود لمصر (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

عاد مؤمن زكريا لاعب فريق الكرة بالنادي الأهلي، إلى القاهرة بعد رحلة علاج في ألمانيا عقب إصابته بتلف في الخلايا العصبية.

ونشر لاعب الأهلي صورة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وهو في الطائرة بتعليق "القاهرة" في إشارة إلى عودته لمصر.

ونال مؤمن زكريا دعم كبير بداية من إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب من خلال تحمل تكاليف علاج اللاعب سواء خارجيًا أو داخليًا.

إدارة الأهلي قررت أيضًا حصول اللاعب على جميع مستحقاته المالية بغض النظر عن قيده في قائمة الفريق من عدمه.

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الخطيب أكد في رسالة لمؤمن زكريا أن النادي الأهلي لن يتخل عن أبنائه على مدار تاريخه وأنه أحد أبناء النادي وسيحصل على جميع الدعم والمساندة من كافة الاتجاهات حتى يستعيد عافيته من جديد والعودة للملاعب.

بينما قام لاعبي الأهلي بمؤازرة اللاعب بداية من مباراة كانو سبورت في غينيا الاستوائية حيث احتفل الفريق بأهداف المباراة على طريقة مؤمن زكريا، كما ارتدى الفريق قمصان تحمل رقم اللاعب 8 بعد التتويج بمباراة السوبر أمام الزمالك يوم الجمعة الماضي.

ويستعد فريق الكرة بالأهلي حاليًا بعد الفوز على سموحة (1-0) في الجولة من الدوري بالموسم الجديد (2019 - 2020) للقاء الإياب أمام كانو سبورت والتي ستقام مساء السبت المقبل على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب حسمه الأهلي في غينيا الاستوائية بالفوز (2-0) حيث جاء الأهداف عبر الثنائي صلاح محسن ووليد سليمان.