البدري يعلق على أزمته مع متعب وتجاهل وردة وكهربا في المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - فريد قطب"

القاهرة - (الخليج 365):

قال حسام البدري المنتخب المدير الفني للمنتخب إنه يملك تاريخاً وسيرة ذاتية تمنحه أحقية فى تدريب الفراعة وطرح اسمه ليس صدفة أو مجاملة.

وأضاف البدري خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه "فور أن توليت المهمة بدأ الحديث عن المقارنة مع فترتى مع المنتخب الأوليمبي والمقارنة غير عادلة مع منتخب مصر الأول أملك محترفين ونجوم أصحاب جودة وهو ما كنت افتقده مع المنتخب الأوليمبي".

وتولي البدري تدريب منتخب مصر الأوليمبي عام 2013 ولكنه فشل في التأهل لأولمبياد 2016 ريو دي جانيرو .

وانتقل البدري للحديث عن أزمته مع عماد متعب نجم الأهلي المعتزل والذي حمله مسئولية رحيله عن النادي الأحمر.

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وقال البدري " اللجنة استطلعت رأيي في تولي عماد متعب مسئولية إدارة المنتخب وأخبرتهم أنني لا أمانع".

وأكمل " ولكنني ليس صاحب القرار".

وطرح اسم عماد متعب لتولي منصب مدير المنتخب ليعتذر الأخير ويحصل محمد بركات على المنصب.

وحول أسباب عدم ضم محمود كهربا وعمرو وردة للمنتخب رد البدري" الالتزام هو المعيار الاول لضم اللاعبين في هذه المرحلة رأيت أن أمنح الفرصة للمحليين".

وأنهى البدري " سنعمل بشفافية والباب مفتوح أمام جميع اللاعبين".