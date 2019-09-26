بالصور.. مؤمن زكريا يعود من ألمانيا ويظهر في الأهلي

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تواجد مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مقر النادي الأحمر بالجزيرة، عقب عودته من ألمانيا.
وكان زكريا قد عاد صباح اليوم إلى القاهرة قادمًا من ألمانيا عقب خضوعه للفحوصات الطبية هناك لبدء برنامجه العلاجي للتعافي من الإصابة.
وظهر زكريا في الأهلي رفقة وكيل أعماله أحمد يحيى ظهر اليوم الخميس، حيث عقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، وأمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي.
وخلال الجلسة تحدث زكريا مع الثنائي عبد الحفيظ وتوفيق عن أخر التطورات في موضوع إصابته، والبرنامج العلاجي الذي وضعه له الطبيب الألماني لتنفيذه لتعافيه من الإصابة.
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