أزمة كبيرة في لقاء الزمالك وبطل السنغال

قام مسؤولو نادي جينيرسيون فوت السنغالي بإخطار مسؤولي نادي الزمالك بتمسكهم بخوض مباراة اياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بين الفريقين يوم السبت المقبل بملعب بتروسبورت، بالرغم من قرار نقل اللقاء لملعب برج العرب وإقامته يوم الأحد المقبل. وأكد مصدر بالجهاز الفني للفريق الأبيض أن مسؤولي النادي السنغالي يتمسكون بالموعد السابق للمباراة في ظل حجز النادي لفندق اقامة بالتجمع الخامس. وكشف المصدر عن وجود محاولات من قبل مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم ومسؤولي الزمالك لحسم الأمر خلال الساعات القليلة المقبلة واقناع مسؤولي النادي السنغالي بالسفر إلى برج العرب لخوض اللقاء يوم الأحد، خاصة وان قرار نقل المباراة من القاهرة لبرج العرب من الجهات الأمنية ولا يوجد دخل للزمالك في نقل اللقاء.

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