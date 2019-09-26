البدري يتحدث عن استبعاد متعب من جهاز المنتخب وتعيين بركات

وقال خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه كمدير فني: “أنا مش عدو النجوم بالعكس كانوا عامل كبير في البطولات التي حققتها مع الأهلي وعلاقتي مميزة جدا بهم، لكن على الجانب العملي بتعامل بالورقة والقلم بما فيه مصلحة الفريق”.
وتابع: “عمرو الجنايني عرض علي تولي عماد متعب، منصب مدير المنتخب ورحبت به جدا ولا توجد أي أزمة بيني وبينه، وأحبه جدا، وأنا من قدمت متعب لصالح سليم وهو في سن 17 سنة كنا بنحتفل ببطولة القطاعات وقدمته لرئيس النادي وقتها وقلت له هيكون مستقبل الأهلي ومصر في مركز رأس الحربة”.
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