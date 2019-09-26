حسام البدري يتحدث عن أزمة محمد صلاح مع منتخب مصر

وقال البدري، خلال مؤتمر تقديمه كمدير فني للفراعنة: “صلاع عانى من أزمات كثيرة خلال الفترة الماضية مع المنتخب، وكنت أتابعها كواحد من الجمهور بدقة وبتركيز، سأسترجع كل المعلومات، لو كان هناك أخطاء يجب ألا تتكرر، ولم أتواصل معه بعد وسيحدث ذلك قريبا جدا”.

وتابع: “من المستحيل أن يكون هناك رضا كامل من الجماهير لاختياري مديرا فنيا لمنتخب مصر وكذلك الجهاز المعاون والترشيحات التي تمت لتولي هذا المنصب كلهم أسماء مميزة جديرين بهذا المنصب”.

وأضاف: “لم يكن فيه تدخلات من اتحاد الكرة في الجهاز المعاون كلهم كفاءات تم اختيار طارق مصطفى وأيمن طاهر وهم أسماء كبيرة وتم اختيار أحمد أيوب وسيد معوض وأنيس الشعلالي وهذه أسماء أعمل معها دائما، ومحمد بركات نجم وقيمة كبيرة”.