باهر المحمدي: لاعبو الإسماعيلي على قلب رجل واحد أمام الأهلي الليبي

أكد باهر المحمدي قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي ان جميع اللاعبي الفريق يواجهون الأهلي الليبي وهم علي قلب رجل واحد، غدا الجمعة لحساب جولة الإياب من دور الــ32 ببطولة

كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".

وصرح قائد الدراويش خلال المؤتمر قائلاً :"سنسعى لتأكيد انتصارنا الذى تحقق فى مصر بفوز آخر بتونس من أجل

الاستمرار فى اسعاد جماهيرنا الكبيرة ".

وأضاف: “مباراة الأهلى مهمة وصعبة، والمنافس قوي ويضم عناصر مميزة، لذا الحضور الجماهيري المكثف أمر طبيعي ومتوقع”.

وتختتم تصريحاته قائلاً :” سنحرص على أن نخوض اللقاء بهدوء كبير وبنتفيذ تعليمات الجهاز الفنى سنعبر للدور المقبل بإذن الله".