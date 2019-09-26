ريال مدريد ينفرد بصدارة الليجا لأول مرة منذ 857 يومًا

انفرد ريال مدريد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، عقب فوزه على أوساسونا (2-0) بمنافسات الجولة السادسة، ليتصدر الجدول برصيد 14 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن أقرب منافسيه أتلتيكو مدريد (13 نقطة) .
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ريالمدريد لم يستمتع بتواجده منفردًا ووحيدًا على صدارة جدول الترتيب منذ 21 مايو 2017، عندما تغلب على مالاجا (2-0)، أي منذ 857 يومًا.
وأضافت: أنه منذ ذلك الحين، تصدر الفريق الأبيضجدول الترتيب 3 مرات، لكن ليس بمفرده، حيث شاركه فريق آخر.
ففي موسم (2017/2018)، احتل المركز الأول بالجولة الأولى بنفس عدد نقاط برشلونة، سوسييداد، فالنسيا، ليجانيس، ليفانتي وإيبار.
وفي موسم (2018/2019)، ترأس الملكي جدول الترتيب، بنفس عدد نقاط برشلونة، وأيضًا في الموسم الجاري، بدأ الموسم بتصدره للجدول برفقة إشبيلية، مايوركا، بلد الوليد.
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