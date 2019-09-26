تعرف على الموعد النهائي لمباراة الإسماعيلي والأهلي الليبي

أعلن الاتحاد العربى لكرة القدم موعد مباراة الإسماعيلي والأهلي الليبي والمقرر لها أن تقام غدًا الجمعة فى إياب دور الــ32 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية". ومن المقرر أن تنطلق مباراة الإسماعيلي والأهلي الليبي في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة. جاء ذلك ، خلال الاجتماع الفنى الذى أقيم صباح اليوم بحضور مسئولى الفريقين للإتفاق على الزى الرسمى الذى سيظهران به فى المباراة التى يحتضنها ستاد مصطفى بن جنات بمدينة المنستير. بحضور مسئولى الفريقين للإتفاق على الزى الرسمى الذى سيظهران به فى المباراة التى يحتضنها ستاد مصطفى بن جنات بمدينة المنستير. يذكر أن الدراويش قد فاز فى جولة الذهاب برباعية مقابل هدفين على ستاد الإسماعيلية.

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