استمرار غياب ميسي عن صفوف برشلونة بسبب الإصابة

أكدت تقارير صحفية استمرار غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة حتي مباراة إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا خاصة بعد الأصابة التي تعرض لها في مواجهة فياريال الماضية والتي انتهت بفوز البرسا بهدفين مقابل هدف.

وقد ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنه قد يستمرار غياب ميسي من خمسة إلي عشرة أيام

بسبب الإصابة مما يعني عدم قدرته علي اللحاق بمباراة الإنتر.

وأكملت الصحيفة بأنه من المتوقع تواجد ميسي في السادس من أكتوبر المقبل أمام إشبيليه ضمن منافسات الأسبوع الثامن من الدوري.

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وقد ذكر الموقع الرسمي لنادي برشلونة أمس تفاصيل إصابة ميسي حيث

يعاني من إجهاد في عضلة الفخد الآيسر وأن عودته للملعب تعتمد علي مدي تعافيه من الأصابة.

ولم يستطع ميسي الفائزة بجائزة "ذا بيست" من المشاركة كلاعب أساسي سوي في مباراة فيريال وإيضا مباراة بروسيا دورتموند بدوري الأبطال، بينما شارك كبديل في لقاء غرناطة بالدوري الإسباني.

ويستعد برشلونة لملاقاة إنتر ميلان الإربعاء المقبل في ملعب "كامب نو" في المرحلة الثانية من دوري الجموعات بدوري أبطال أفريقيا.