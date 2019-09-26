ميودراج يسيتش: سياسة الإسماعيلي لا تعرف الدفاع ونواجة الاهلي الليبي هجوميا

أكد الصربى ميودراج يسيتش المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي، أن فريقه لن يتكتل دفاعيا في مباراة الأهلى الليبي بإياب دور الــ32 ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال.
وقال يسيتش في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "سياسة وفلسفة الإسماعيلى لاتعرف الدفاع، لن نتكتل أمام مرمانا حفاظا على فارق تفوقنا ، بل نسعى للفوز أو تحقيق نتيجة إيجابية".
واضاف مدرب الإسماعيلى قائلاً :"جميع اللاعبين المسافرين إلى تونس جاهزون لخوض اللقاء،وبحالة فنية وبدنية جيدة ويتدربون بجدية لانتزاع بطاقة التأهل لدور الــ16".
وأختتم:"أعلم جيدا أن مباراة الغد ستكون صعبة وقوية، لأنها ستكون أمام منافس قوي وعنيد، خاصة حينما يلعب وسط جماهيره ، لكن فريقنا يملك مقومات الفوز والعودة لمصر بتأشيرة الصعود".
وكان الدراويش حقق الفوز في مباراة الذهاب باربعة اهداف مقابل هدفين.
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