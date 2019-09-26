الإسماعيلي يواجه الأهلى الليبي بزيه الرسمي

يرتدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى قميصه الأساسي باللون الأصفر والشورت الأزرق، فيما سيظهر فريق أهلي بني غازي الليبي بقميصه الأحمر والشورت الأحمر، خلال المباراة التى ستجمع الفريقين غدا الجمعة ضمن منافسات

جولة الإياب من دور الــ32 ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الفني الذي تم عقده بمدينة المنستير بحضور الجزائرى نصر الدين البغدادى مراقب

المباراة بجانب المنسق العام وحضر من جانب الإسماعيلى طارق أبو الليل، المدير الإداري ، فضلا عن تواجد مسئولى الجهاز الإدارى للفريق الليبى.

شهد الاجتماع الاتفاق على عدد من الأمور المقرر الالتزام بها خلال المباراة المقرر إقامتها باستاد مصطفى بن جنات بمدينة المنستير وسط حضور جماهيرى.