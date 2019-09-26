مؤمن زكريا يظهر في الأهلي بعد عودته من ألمانيا

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ظهر مؤمن زكريا لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في مقر القلعة الحمراء بالجزيرة، بعد عودته من ألمانيا خلال الساعات الماضية وخضوعه لفحوصاتطبية للاطمئنان على حالته.
وكان مؤمن زكريا قد سافر إلى ألمانيا لبدء جلسات العلاج من الإصابة العصبيةوالنفسية التى تعرض لها مؤخرًا، وأبلغ مسئولو الأهلى مؤمن زكريا بتقديم كامل الدعم من أجل العودة سريعًا إلى الملاعب، وطالبوه بضرورة التروى وعدم الاستعجال فى الشفاء حتى يعود أقوى مما كان.
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