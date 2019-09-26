نيمار يصل برشلونة اليوم

يعود النجم البرازيلي نيمار جونيور داسيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى برشلونة، للخضوع إلى التحقيق أمام المحكمة الرياضية حول القضية التي رفعها اللاعب على إدارة ناديه السابق

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن

نيمار سيتواجد في برشلونة، اليوم الخميس، عقب الانتهاء من تدريباته رفقة باريس، ويمثل اللاعب أمام المحكمة الرياضية، للإدلاء بأقواله حول القضية التي رفعها على إدارة ناديه السابق برشلونة.

وذلك بعد قيام النادي الكتالوني بدفع قيمة تجديد تعاقده كاملًا، حيث حصل على 14 من أصل 40 مليون يورو، إلا أن إدارة البلوجرانا رفضت دفع باقي قيمة العقد، والمقدرة بـ26 مليون يورو، نظرًا لرحيل اللاعب إلى باريس سان جيرمان عن طريق دفع قيمة الشرط الجزائي .