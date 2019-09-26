اليوم.. رفض دعوى مجلس إدارة نادي مدينة ٦ أكتوبر

قضت، اليوم، محكمة النقض برفض الدعوى المقدمة من مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر، ضد تنفيذ حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي باللجنة الأولمبية، وحل مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر الرياضي. ضد تنفيذ حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي باللجنة الأولمبية، وحل مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر الرياضي. ويلزم حل مجلس إدارة النادي والدعوة لعقد جمعية عمومية بها بند انتخابات.

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