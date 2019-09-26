رياضة | فرمان الجنايني يحرم البدري من ضم وردة والمحمدي للمنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرمان الجنايني يحرم البدري من ضم وردة والمحمدي للمنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مخطئ من يظن أن استبعاد الثنائي المحترف أحمد المحمدي وعمرو وردة من حسابات المنتخب الوطني بقيادة حسام البدري المدير الفني الجديد في الفترة المقبلة، أمر فني بحت.

وأعلنت اللجنة الخماسية اليوم الخميس عن تنصيب حسام البدري في منصب المدير الفني للمنتخب الوطني واعلان تشكيل الجهاز المعاون بالكامل.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة حرص على عقد جلسة مع البدري من أجل تحذيره من استدعاء الثنائي عمرو وردة والمحمدي بسبب ما بدر منهما في بطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر، وتورط وردة في واقعة التحرش ودفاع المحمدي كابتن المنتخب وقتها عن اللاعب مما تسبب في أزمة لاتحاد الكرة السابق برئاسة هاني أبوريدة.

حسام البدري يبرر استبعاد المحمدي

رد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر على استبعاد أحمد المحمدي من قائمة المحترفين المستدعاة لمعسكر شهر أكتوبر.

وقال حسام البدري: أحمد المحمدي لاعب مميز، لكننا نريد تجربة عناصر أخرى ولن نستدعيه دون أن يلعب معنا في مباراة واحدة".

البدري: مروان محسن أول نواقص المنتخب ولا قرار "شارة الكابتن"

أكد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر أن هناك نواقص في الفراعنة فمثلًا مروان محسن مهاجم الأهلي تعرض للإصابة قبل أو تجمع.

وأضاف البدري: نتابع الدوري المصري عن قرب وسيكون هناك اختيار بالعدل من خلال معايير محددة بالتنسيق مع شوقي غريب

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وأشار البدري إلى أنه لا يوجد حتى الآن قرار نهائي في اختيار حامل "شارة الكابتن" في منتخب مصر لكن هناك تفكير فيما يصب في المصلحة العامة.

وقال حسام البدري في المؤتمر الصحفي لتقديمه: "العدل هو معياري الوحيد في مهمتي الجديدة التي ندخلها بطموحات كبيرة من أجل التأهل لكأس الأمم الإفريقية".

قائمة المحترفين في منتخب مصر



وقرر حسام البدري استدعاء خمسة محترفين في الخارج قبل 15 يومًا من انطلاق معسكر المنتخب الوطني الأول الذي سيبدأ 7 أكتوبر المقبل.

واختار المدير الفني لمنتخب مصر محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي وأحمد حسن كوكا مهاجم سبورتينج براجا البرتغالي ومحمد النني لاعب وسط بشكتاش التركي وأحمد حجازي مدافع فريق وست بروميتش الإنجليزي.

واستبعد مدرب المنتخب عمرو وردة لاعب لاريسا اليوناني وأحمد المحمدي قائد المنتخب وظهير أستون فيلا وعلي غزال لاعب فييرينسي البرتغالي السابق.

وتابع حسام البدري منذ إعلان توليه منصب المدير الفنى للفراعنة خلفًا للمقال خافير أجيري المدير الفنى السابق لمصر والذى رحل بعد الإخفاق فى بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر، المحترفين وأيضًا تابع مباراة السوبر المصري التى جمعت بين ناديي الأهلي والزمالك أمس من أجل الوقوف على العناصر التى سيختارها المدرب للمشاركة معه فى المعسكر القادم.

ويستعد البدري لقيادة منتخب مصر فى أول مباراة رسمية يوم 11 نوفمبر 2019 أمام منتخب كينيا ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021.