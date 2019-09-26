رياضة | الأسباب الحقيقة وراء استقالة طه إسماعيل من لجنة التخطيط بالأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأسباب الحقيقة وراء استقالة طه إسماعيل من لجنة التخطيط بالأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاجئ طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي الجميع بالرحيل عن القلعة الحمراء بحجة العمل في الفضائيات مع استمرار هذا الأمر لمدة تزيد عن 6 أشهر تقريبًا بدون أزمات.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن الأسباب الحقيقة وراء رحيل طه إسماعيل عن رئاسة لجنة التخطيط بالنادي الأهلي هو خلافه مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي بعد انتقاد طه إسماعيل اللاعب صالح جمعة على الهواء مباشرة عبر قناة أون سبورت والتأكيد على أن سبب استبعاد صالح من المباريات بسبب عدم التزامه خارج الملعب والعودة للسهر فضلًا عن زيادة وزنه في التدريبات الجماعية وتحفظ السويسري فايلر على هذا الأمر.

السبب الأخر هو اعلان طه إسماعيل أن النادي الأهلي يعمل بشكل مؤساسي، موضحًا أن ملف اختيار السويسري رينيه فايلر جاء بالإجماع من لجنة التخطيط ومحمود الخطيب رئيس النادي الأحمر والمفوض بإدارة شؤون الكرة في الأهلي بتكليف من مجلس الإدارة وهو ما تسبب في أزمة بين طه إسماعيل وبيبو وعبد الحفيظ من ناحية.

ووجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلي الشكر للدكتور طه إسماعيل عن الفترة التى ترأس فيها لجنة التخطيط للكرة بعدما اعتذر الأخير مساء أمس عن عدم الأاستمرار فى ذات المهمة نظرًا لتعارض عمله في اللجنة مع قيامه بتحليل مباريات القلعة الحمراء في إحدى القنوات الرياضية.

وأكد رئيس الأهلي على تقديره الخاص لقيمة الدكتور طه إسماعيل بوصفه أحد رموز النادي والذي لم يتأخر عن تلبية نداء الأهلي في أى وقت.

Advertisements

في المقابل كشف الدكتور طه إسماعيل عن حيثيات قراره بالاعتذار عن عدم الاستمرار في عمله بلجنة التخطيط للكرة وقال إن خدمة الأهلي لا ترتبط بوجوده في منصب وأنه سيظل داعمًا للنادى ولجنة التخطيط للكرة وأنه اتفق مع محمود الخطيب على استمرار التشاور بينهما في أى ملف وفي أى وقت.

أما الاعتذار عن العمل باللجنة قال إنه جاء احترامًا لقرار النادي الخاص بعدم قيام أي مسئول في منظومة الكرة بتحليل مباريات الفريق الأول لكرة القدم في القنوات الفضائية وأن محمود الخطيب تمسك باستمراره بالعمل في اللجنة وطلب منه تعديل التعاقد مع القناة الفضائية التي يعمل بها أوالتعاقد مع النادي أو قناته بالشكل الذي يليق بقيمته الكبيرة، أو على الأقل عدم تحليل مباريات الأهلي والقيام بتحليل بقية المباريات حال استمرار تعاقده مع القناة التي يعمل بها.

وأشار الدكتور طه إسماعيل إلى أنه لم يكن يتمنى الابتعاد عن عمله باللجنة، وبذل جهودًا كبيرة مع المسئولين بالقناة التي يعمل بها لإقناعهم بأي من الحلول المطروحة لكنهم رفضوا وتمسكوا باستمراره وتحليله لمباريات الأهلي وهو ما يتعارض مع قرار النادي.

وأضاف أن هذا الأمر كان مطروحًا للنقاش مع محمود الخطيب منذ فترة طويلة وحاولا بكافة الطرق الحفاظ على قرار النادي وفي نفس الوقت الالتزام ببنود التعاقد مع القناة الفضائية التي يعمل بها والمستمر لمدة عامين قادمين واجراء بعض التعديلات التي تحقق المصلحة العامة لكل الأطراف لكن للأسف لم يحدث.

وكشف عن أنه تم الاتفاق على تأجيل هذا الأمر لوقت لاحق للتواصل مرة ثانية وثالثة مع القناة للوصول إلى حل وكان آخرها خلال 48 ساعة الماضية لكن القناة جددت رفضها وتمسكت بوجوده في الاستوديوهات التحليلية لمباريات الأهلي وبالتالي تم حسم الأمر وأبلغ محمود الخطيب بذلك وأنه سيظل تحت أمر النادي في أى وقت.