رياضة | مؤمن زكريا يظهر في الأهلي عقب العودة من ألمانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤمن زكريا يظهر في الأهلي عقب العودة من ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجد مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مقر النادي الأحمر بالجزيرة، عقب عودته من ألمانيا.

وكان زكريا قد عاد صباح اليوم إلى القاهرة قادمًا من ألمانيا عقب خضوعه للفحوصات الطبية هناك لبدء برنامجه العلاجي للتعافي من الإصابة.

وظهر زكريا في الأهلي رفقة وكيل أعماله أحمد يحيى ظهر اليوم الخميس، حيث عقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، وأمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي.

وخلال الجلسة تحدث زكريا مع الثنائي عبد الحفيظ وتوفيق عن أخر التطورات في موضوع إصابته، والبرنامج العلاجي الذي وضعه له الطبيب الألماني لتنفيذه لتعافيه من الإصابة.

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مؤمن زكريا يعود من ألمانيا

عاد مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة صباح اليوم الخميس قادمًا من ألمانيا بعدما خضع لرحلة علاج هناك.

وكان النادي الأهلي قد وافق على سفر اللاعب إلى ألمانيا للخضوع إلى الكشف الطبي وإجراء بعض الفحوصات الطبية هناك بعد إصابته في الأعصاب والتي تسببت في إبعاده عن المشاركة في المباريات منذ يناير الماضي.

ومن المنتظر أن ينفذ لاعب الأهلي برنامجه العلاجي في مصر قبل العودة مجددًا إلى ألمانيا لاستكمال باقي مرحلة العلاج للتعافي من الإصابة.

وكان النادي الأهلي قد أعلن في وقت سابق تحمله لتكاليف علاج مؤمن زكريا، كما قرر حصول اللاعب على مستحقاته المالية بغض النظر عن قيده في قائمة الفريق من عدمه.