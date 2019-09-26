رياضة | بعد كهربا.. الأهلي يخطط لخطف لاعب جديد من الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد كهربا.. الأهلي يخطط لخطف لاعب جديد من الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حازم إمام

قرر مسؤولو النادي الأهلي إحالة ملف التعاقد مع الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالكبعد توسط أحد وكلاء اللاعبين وعرض اللاعب على القلعة الحمراء للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل.

واستقر الأهلي على عرض الأمر على السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق وحسم التعاقد مع ظهير الزمالك من عدمه خاصة في ظل رغبة أحمد فتحي بالرحيل في الميركاتو الشتوي بعد إغراءات نادي بيراميدز له.

وفي مفاجأة من العيار الثقيل، تلقى مسؤولو النادي الأهلي عرضًا من أحد وكلاء اللاعبين للتعاقد مع حازم إمام الظهير الأيمن لفريق الكرة بنادي الزمالك في الموسم المقبل.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن أحد وكلاء اللاعبين عرض على مسئولي النادي الأهلي، التعاقد مع حازم إمام، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل توتر علاقته بأمير مرتضى منصور المشرف العام للفريق الأبيض.

ويرفض حازم إمام الظهير الأيمن البقاء في نادي الزمالك بالإضافة إلى عدم تجديد عقده مع المادر الأبيض بسبب توتر علاقته مع أمير مرتضى فضلًا عن خروجه من حسابات الصربي ميتشو المدير الفني الجديد للفريق منذ توليه المهمة رسميًا بعد رحيل السويسري كريستيان جروس.

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وينتهي عقد حازم إمام مع القلعة البيضاء، بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع إلى أي نادٍ في يناير المقبل.

وتحدث وكيل اللاعبين، مع أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أنه في حالة رغبة القلعة الحمراء، في التعاقد مع كابتن الزمالك، فأنه قادر على إقناع اللاعب بالانتقال إلى الأهلي.

ويذكر ان حازم إمام طلب الحصول على 5 ملايين جنيه، للموافقة على تمديد عقده مع ناديه.

توترت العلاقة بين الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك مع حازم إمام الظهير الأيمن للقلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة وما ترتب عليها بخروجه من حسابات الخواجة بشكل نهائي.

وكان آخر لقاء شارك فيه حازم إمام ضد ديكاداها الصومالي في إياب الدور التمهيدي ضمن منافسات دوري أبطال افريقيا ومن بعدها ولم يظهر في أي لقاء سواء مصر للمقاصة والاتحاد السكندري والأهلي في كأس مصر، بجانب فريق جينيرسون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ32 ضمن منافسات دوري أبطال افريقيا والذي انتهى بخسارة الفريق بهدفين مقابل هدف واحد.