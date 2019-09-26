رياضة | هازارد يكشف تحديه أمام أتليتكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هازارد يكشف تحديه أمام أتليتكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح البلجيكي إيدن هازارد، لاعب ريال مدريد، أنه سيخوض أول ديربي له أمام أتلتيكو مدريد، برغبة في "التسجيل والفوز" على ملعب واندا متروبوليتانو، حيث سيواجه صديقه دييغو كوستا.

قال هازارد: "تعلم كيف تكون المشاعر في مثل هذه المباريات في ظل شغف وتنافسية المشجعين، لا سيما حين يتعلق الأمر بفريقين من نفس المدينة مثل ريال مدريد وأتلتيكو".

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وأضاف: "أرغب في التسجيل والفوز في الدريبي، كل ما أريده إسعاد الجماهير".

وتابع: "في مباريات الديربي تكون الحالة الذهنية والرغبة عنصرين أساسيين، إذا كنت تلعب كرة القدم فإنك تعلم كيف هي هذه المباريات، وتعلم ماذا يتعين عليك فعله، فقط عليك الفوز".

وأبرز: "استعد بطريقة عادية وليس لدي روتين بعينه، أحاول التركيز قبل المباراة وتقديم أفضل ما عندي على أرض الملعب".