رياضة | رسميا.. عقوبة هزيلة على برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. عقوبة هزيلة على برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاقب الاتحاد الملكي الإسباني نادي برشلونة بغرامة قدرها 300 يورو بسبب التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد الإسباني.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن العقوبة الهزلية الموقعة على البارسا جاءت بسبب عدم إثبات وجود تفاوض مع اللاعب الفرنسي من قبل برشلونة في مارس ثم التعاقد معه في الصيف.

وتعاقد البارسا مع جريزمان مع دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغ 120 مليون يورو، حيث كان عقد اللاعب يشتمل على بند بتخفيض الشرط الجزائي من 200 مليون إلى 120 مليون حال تم التعاقد معه بعد الأول من يوليو 2019 وهو ما قامت به إدارة البارسا.

وأكدت لجنة المسابقات أنه لم يكن لديها دليل على إثبات أن هناك اتفاقا قد تم بين اللاعب المتوج بكأس العالم 2018 وإدارة البارسا في مارس لإتمام الصفقة.

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وتأتي عقوبة الـ300 يورو وفقاً للمادتين 88 و126 من لائحة الانضباط بالاتحاد الإسباني لكرة القدم.

أزمة عنيفة تضرب برشلونة بسبب موعد الكلاسيكو

يواجه فريق برشلونة أزمة جديدة بعد الإعلان عن موعد مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في الساعة الواحدة من ظهر يوم 26 أكتوبر المقبل ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري الإسباني.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن أن برشلونة يواجه خطر الإرهاق قبل مباراة الكلاسيكو لأنه سيخوض مباراة فريق سلافيا براج التشيكىيبدورى أبطال أوروبا، مساء يوم 23 أكتوبر، خارج كامب نو ويحصل على راحة تصل إلى 62 ساعة فقط بين مباراتي سلافيا براج ولقاء ريال مدريد ما يجعل مهمة الفريق في منتهى الصعوبة.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط، بعد فوزه على ضيفه فريق فياريال 2-1.