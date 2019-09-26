شكرا لقرائتكم خبر عن سلوفاكيا تخرج من ازمة اللعب بدون جماهير أمام ويلز والان مع التفاصيل

نجحت سلوفاكيا في التخلص من العقوبة المفروضة على المنتخب السلوفاكي لكرة القدم بخوض مباراته أمام ويلز في تصفيات كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020) بدون جماهيربسبب السلوك العنصري لأنصار الفريق.

وكان الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) فرض العقوبة على سلوفاكيا بعد "الرسائل السياسية الاستفزازية" التي أطلقها أنصار المنتخب السلوفاكي خلال مباراة الفريق أمام نظيره المجري في التاسع من سبتمبر الحالي ولكن الالتماس المقدم من الجانب السلوفاكي نجح في إلغاء قرار عقوبة اللعب بدون جماهير.

وأعلن اليويفا اليوم أن العقوبة تحولت إلى غرامة مالية قدرها 15 ألف يورو .

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وبهذا ، يستطيع المنتخب السلوفاكي خوض مباراته أمام ويلز على استاد "ترنافا" في حضور الجماهير حيث تقام المباراة في العاشر من أكتوبر المقبل وذلك ضمن المجموعة الخامسة بتصفيات يورو 2020 .

وكان الاتحاد الويلزي للعبة قدم شكاوى قوية إلى اليويفا بعد قرار العقوبة الذي فرض من اليويفا في البداية حيث أشار الاتحاد الويلزي إلى أن القرار ليس منصفا للمنتخب الويلزي لأن 2137 مشجعا من ويلز اشتروا تذاكر المباراة.

وأوضح الاتحاد الويلزي : "مشجعونا يتمتعون بسمعة متميزة ولا يستحقون التعرض للعقوبة بنفس الطريقة حيث تضرروا بشدة من العقوبة التي فرضها اليويفا على سلوفاكيا".