شكرا لقرائتكم خبر عن شالكه يختبر طموحات لايبزج وبايرن يهاجم بادربورن في عقر داره والان مع التفاصيل

تبدو الفرصة سانحة أمام بايرن ميونخ لتحقيق فوز كبير على مضيفه بادربورن بعد غد السبت في المرحلة السادسة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) ، تشهد نفس المرحلةمواجهة ساخنة ومثيرة بين لايبزج المتصدر وشالكه بعد غد أيضا.

وتمثل المباراة مع شالكه اختبارا جديدا لطموحات لايبزج في الموسم الحالي حيث يتصدر الفريق جدول المسابقة برصيد 13 نقطة فيما يحتل شالكه المركز الخامس برصيد عشر نقاط كما حقق الفوز في آخر ثلاث مباريات خاضها بالمسابقة ما يجعل المواجهة بينهما بعد غد بمثابة مباراة قمة.

وفي المقابل ، يحل بايرن حامل اللقب ضيفا على بادربورن في مواجهة لبين القمة والقاع حيث يحتل بايرن المركز الثاني برصيد 11 نقطة ويقبع بادربورن في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة فقط لأنه الفريق الوحيد في المسابقة الذي لم يحقق أي فوز حتى الآن في الموسم الحالي.

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ويضاعف من صعوبة مهمة لايبزج بعد غد أن شالكه لديه فرصة القفز إلى الصدارة إذا حقق الفوز في هذه المباراة.

وبعد موسم صعب 2018 / 2019 والبداية البطيئة للفريق في الموسم الحالي ، حقق شالكه ثلاثة انتصارات متتالية بقيادة مديره الفني ديفيد فاجنر ليتقدم إلى المركز الخامس.

وقال عمر ماسكاريل مدافع الفريق ، على موقع النادي بالانترنت ، : "الفوز بثلاث مباريات متتالية يمنحك شعورا رائعا. هذا يعطينا ثقة أكبر... ديفيد فاجنر وطاقمه المعاون نجح في دعم معنويات الفريق. لدينا إمكانيات هائلة في صفوف الفريق ونظهرها في الوقت الحالي".